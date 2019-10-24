2019-10-24T16:17:32+03:00
Общество

Зоопарк Удмуртии переходит на зимний режим работы

Это связано с уменьшением светового дня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Зоопарк Удмуртии меняет режим в связи с уменьшением светового дня. Об этом сообщается в группе зоопарка во «ВКонтакте».

- С 1 ноября зоопарк переходит на зимний режим работы с 9:00 до 16:00. Это связано с уменьшением светового дня. Кассы завершают свою работу за час до закрытия зоопарка, - написано в сообщении.

Также был опубликован график работы: павильона «Страна обезьян» - до 16:00, экспозиции "Мир экзотики" ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 16:00, детского зоопарка - по выходным дням с 12:00 до 14:00. Посмотреть на выступления моржей и морских котиков можно ежедневно, кроме понедельника, в 11:00 и 14:00.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 22 организации в Удмуртии не платят работникам зарплату.

- Жители дома по улице 30 лет Победы планируют установить спортплощадку в рамках инициативного бюджетирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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