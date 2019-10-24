Житель Удмуртии был осужден в Курской области за кражу

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-24T16:34:34+03:00

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В Курской области осудили жителя Удмуртии за кражу. Об этом сообщает пресс-служба Обоянского суда.

- Установлено, что мужчина был неоднократно судим. Находясь в колонии строгого режима, обвиняемый познакомился с девушкой. После освобождения он хотел на ней жениться, молодые люди подали заявление в ЗАГС. За неделю до свадьбы жених похитил деньги у знакомого невесты и его паспорт, - сообщается на сайте суда.

Ущерб составил 61860 рублей. Как сообщает портал KURSKCITY, суд назначил горе-жениху наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU