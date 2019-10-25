Один из техникумов Ижевска выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»
«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Ижевском техникуме экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза. Теперь руководство учебного учреждения сможет контролировать соблюдение пропускного режима и следить за дисциплиной учащихся.
13 камер располагаются в коридорах учебного заведения, около эвакуационных выходов и на прилегающей территории. Видео можно смотреть на различных экранах, в том числе с мобильного устройства.
- Видеонаблюдение от «Ростелекома» помогает нам не только контролировать учебный процесс, но и обеспечивать безопасность, - рассказала Елена Белова, директор ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза». -Теперь мы спокойны за учащихся и состояние помещений, а при возникновении нестандартных ситуаций сможем быстро на них отреагировать.
- Система видеонаблюдения проста в использовании, - прокомментировала Наталья Смирнова, заместитель директора филиала – директор по работе с государственным и корпоративным сегментами филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком». - Клиенты могут подключить дополнительные камеры без лишних затрат или расширить функционал при помощи сервиса «Видеоаналитика». В образовательных учреждениях интеллектуальное решение поможет анализировать поток посетителей и оперативно обнаружить оставленные предметы».
Узнать подробную информацию об услугах и оставить заявку на их подключение можно по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000 или на сайте rt.ru.
Информация от партнеров
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»