Молодые специалисты «Удмуртнефти» и дочерних обществ завоевали 9 наград научно-технической конференции «Роснефти»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-25T13:56:43+03:00

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В Москве на площадке МГУ имени Ломоносова завершила работу XIV Межрегиональная научно-техническая конференция (МНТК) молодых специалистов нефтяной компании «Роснефть».

Свои работы в 18 секциях презентовали 359 молодых нефтяников со всей страны, в том числе 17 магистрантов вузов-партнеров. 22 молодых специалиста из «Удмуртнефти» и дочерних обществ вернулись домой с внушительным арсеналом наград: три первых, три вторых, одно третье место и две номинации.

Проект технолога цеха по добыче нефти и газа № 8 Сергея Шайхразиева занял второе место в секции «Метрология и контроль качества».

- Идея проекта родилась, когда столкнулся с реальной проблемой на производстве: счетчики часто выходят из строя в связи с парафиновыми отложениями. Совместно с научными руководителями мы разработали новую модель с полимерным покрытием, которое препятствует накоплению парафина, - пояснил молодой специалист.

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Каждый год передовые идеи молодежи находят свое применение на практике. По итогам конференции 2019 года 88 проектов рекомендованы к внедрению в производственный процесс компании «Роснефть». Экономический эффект по результатам внедрения проектов исчисляется сотнями миллионов рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU