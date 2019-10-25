28 октября рано утром в Удмуртии проверят систему оповещения
В Удмуртии 28 октября с 03:00 до 04:00 пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Также на телеканалах Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург – 5 канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР и ТВ Центр покажут проверочное 15-минутное видео, а на радио «Радио России» - звуковое сообщение.
Напомним, ранее систему оповещения проверяли в сентябре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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