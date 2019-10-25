Руководитель АО «ИПОПАТ» рассказал о проблеме пробок и изменениях расписания автобусов
25 октября, в пятницу, в эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» Председатель Совета директоров АО «ИПОПАТ» Дмитрий Пивош и замгендиректора по эксплуатации Алексей Юрьевич. Также в студии журналист Михаил Красильников.
Председатель Совета директоров АО "ИПОПАТ" Дмитрий Пивош об оснащении автобусного парка, расписании движения и проблеме пробок на дорогах
В эфире гости обсудили проблемы пробок и изменения расписания некоторых автобусов.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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