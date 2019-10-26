2019-10-26T16:25:32+03:00
Общество

Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра

Порывы могут достигать 18 м/с
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 27 октября, в воскресенье, днем ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

- Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-18 м/с, - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс погода, 27 октября, температура днем составит +8…+10 градусов, ночью +7…+8 градусов, в течение всего дня дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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