Не стало солистки «Бурановских бабушек» Натальи Пугачевой
В Удмуртии скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в твиттере.
- Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким, - написал Александр Владимирович.
Наталья Пугачева выступала в первом составе коллектива. Напомним, в 2012 году «Бурановские бабушки» заняли второе место на Евровидении. Через несколько дней ей должно было исполниться 83 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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