Прощание с солисткой «Бурановских бабушек» Натальей Пугачевой пройдет 27 октября
Прощание с солисткой «Бурановских бабушек» Натальей Пугачевой пройдет 27 октября в 13:00 в храме в селе Бураново. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщила Ольга Туктарева, художественный руководитель коллектива.
О смерти Натали Пугачевой стало известно 26 октября 2019 года. Ей было 82 года. Наталья Яковлевна выступала в первом составе «Бурановских бабушек».
28 октября Наталье Пугачевой должно было исполниться 83 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- "Бурановские бабушки" раскрыли секрет вкусной национальной кухни.
- Одна из солисток "Бурановских бабушек" нашла могилу отца-фронтовика спустя 70 лет.
- Солистка "Бурановских бабушек" побывала на программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»