2019-10-26T20:05:27+03:00
Общество

Прощание с солисткой «Бурановских бабушек» Натальей Пугачевой пройдет 27 октября

Ей было 82 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: страница Александра БречаловаФото: страница Александра Бречалова
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Прощание с солисткой «Бурановских бабушек» Натальей Пугачевой пройдет 27 октября в 13:00 в храме в селе Бураново. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщила Ольга Туктарева, художественный руководитель коллектива.

О смерти Натали Пугачевой стало известно 26 октября 2019 года. Ей было 82 года. Наталья Яковлевна выступала в первом составе «Бурановских бабушек».

28 октября Наталье Пугачевой должно было исполниться 83 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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