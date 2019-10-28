2019-10-28T06:37:26+03:00
Общество

Первый «Боинг» прилетел в Ижевск

Билеты на самолет могут стать дешевле
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/id455992270Фото: vk.com/id455992270
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В Ижевском аэропорту приняли первый Boing 737-800. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр транспорта Алексей Горбачев. Он заявил, что это позволит снизить стоимость билетов.

-Правительство и министерство транспорта Удмуртской республики всецело поддерживает снижение тарифов авиакомпаниями на перелеты по маршрутам ИжевскМосква – Ижевск и Ижевск – Санкт-Петербург – Ижевск и создание конкурентной среды на местном рынке авиаперевозок, - написал министр.

В Ижевском аэропорту уже давно планируют принимать «Боинги». Планировалось разделить авиакомпанию «Ижавиа» и аэропорт на два юридических лица. Также в авиакомпании предлагали заменить самолеты ЯК-42 на «Сухие суперджеты».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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