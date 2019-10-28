СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-28T16:50:54+03:00

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28 октября, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) астролог Эльза Абзалова рассказала, как с помощью астрологии ижевчане смогут определиться с профессией.

В эфире астролог рассказала, что она определяет, какая профессия подходит человеку по характеру личности и по талантам.

Как астрология может помочь в выборе профессии? 00:00 00:00

Бывает так, что сферу менять не нужно, а можно поменять специальность и человек станет счастливее.

Что еще рассказала астролог, можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU