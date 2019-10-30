Волонтеров в Удмуртии будут учить правильным действиям во время ЧС

СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-30T07:24:33+03:00

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В Удмуртии, на базе колледжа государственной и муниципальной службы, откроется Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в прошлом году на эти цели выиграли грант в размере почти 11 млн рублей. Еще 339,5 тыс. рублей поступят из республиканского бюджета.

- На эти деньги закупили современное оборудование, позволяющее обучить волонтеров грамотному поведению во время ЧС, - сообщает пресс-служба.

Результатом работы Центра станет объединение спасателей-добровольцев в единое Аварийно-спасательное формирование «Отряд «Доброволец».

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ИСТОЧНИК KP.RU