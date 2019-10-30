Волонтеров в Удмуртии будут учить правильным действиям во время ЧС
В Удмуртии, на базе колледжа государственной и муниципальной службы, откроется Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в прошлом году на эти цели выиграли грант в размере почти 11 млн рублей. Еще 339,5 тыс. рублей поступят из республиканского бюджета.
- На эти деньги закупили современное оборудование, позволяющее обучить волонтеров грамотному поведению во время ЧС, - сообщает пресс-служба.
Результатом работы Центра станет объединение спасателей-добровольцев в единое Аварийно-спасательное формирование «Отряд «Доброволец».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Госсовете Удмуртии увеличили штрафы за нарушение "Закона о тишине".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»