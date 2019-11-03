Мужчина провалился под лед в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-03T11:39:26+03:00

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В Глазовском районе на территории СНТ «Безвиль» мужчина провалился под лед в пруду. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Сообщение поступило на пульт дежурного в Глазове в 12:41. В 13:30 спасатели достали тело погибшего. Глубина пруда в этом месте составила 2,5 м.

Поисково-спасательная служба призывает не выходить на тонкий лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU