Мужчина провалился под лед в Удмуртии
В Глазовском районе на территории СНТ «Безвиль» мужчина провалился под лед в пруду. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.
Сообщение поступило на пульт дежурного в Глазове в 12:41. В 13:30 спасатели достали тело погибшего. Глубина пруда в этом месте составила 2,5 м.
Поисково-спасательная служба призывает не выходить на тонкий лед.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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