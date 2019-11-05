2019-11-05T16:24:53+03:00
Общество

На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов

Оператор подводит первые итоги работы уникальной для российского телекома платформы
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На «БиржеTele2» торгуют миллионы абонентов. Онлайн-площадка позволяет абонентам покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS. В первый месяц после запуска сервисом воспользовались 2,5 млн клиентов Tele2 при равном количестве покупателей и продавцов.

Благодаря новой платформе абоненты оператора получили полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут продавать и покупать их на «Бирже Tele2». За первый месяц работы площадки количество выставленных лотов превысило миллион. Общий объем размещенного на «Бирже Tele2» интернет-трафика составил свыше 1 Пб. Пользователи сервиса также выставили на продажу более 50 млн минут и 400 тыс. SMS.

Tele2 запустила уникальную платформу 25 сентября. На «Бирже Tele2» клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифных планов «Премиум» и «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой Tele2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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