22 человека, больных наркоманией и алкоголизмом, были лишены водительских прав в Ижевске
В Ижевске за 2019 год были лишены водительских прав 22 человека, больных наркоманией и алкоголизмом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Прокуратурой в рамках надзорных полномочий выявлены 22 лица, имеющие противопоказания к водительской деятельности. В связи с этим прокурором предъявлены исковые требования о прекращении действия водительского удостоверения по состоянию здоровья, - сообщает ведомство.
Все жители смогут вновь получить права при предоставлении медзаключения о возможности управлять машиной.
Указанные административные иски рассмотрены судом, признаны обоснованными и удовлетворены, водительские удостоверения сданы в МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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