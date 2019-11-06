22 человека, больных наркоманией и алкоголизмом, были лишены водительских прав в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-06T15:21:00+03:00

Данные представлены за прошедший период 2019 года

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В Ижевске за 2019 год были лишены водительских прав 22 человека, больных наркоманией и алкоголизмом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Прокуратурой в рамках надзорных полномочий выявлены 22 лица, имеющие противопоказания к водительской деятельности. В связи с этим прокурором предъявлены исковые требования о прекращении действия водительского удостоверения по состоянию здоровья, - сообщает ведомство.

Все жители смогут вновь получить права при предоставлении медзаключения о возможности управлять машиной.

Указанные административные иски рассмотрены судом, признаны обоснованными и удовлетворены, водительские удостоверения сданы в МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU