2019-11-07T16:32:56+03:00
Общество

С начала 2019 года в Ижевске в ДТП пострадали 112 детей и подростков

Всего произошло 105 ДТП
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске с начала 2019 года произошло 105 ДТП, в которых получили травмы 112 детей и подростков. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД по городу.

За тот же период 2018 года в Ижевске произошло 120 дорожный аварий, в которых погиб один ребенок еще 131 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Ижевска напоминает, перед началом перехода проезжей части пешеходы должны убедиться в своей безопасности – остановиться, посмотреть по сторонам, дождаться, чтобы все машины перед пешеходным переходом остановились, только затем начинать переход через дорогу. Перед началом движения необходимо снять капюшон и убрать зонты, вынуть наушники, убрать мобильный телефон в карман или сумку и обратить пристальное внимание на дорожную обстановку.

А также использовать световозвращающие элементы. В этом случае пешеход будет виден в ближнем свете фар машины на расстоянии 140-150 метров, в дальнем - 300-400 метров. Это дает водителю дополнительное время на принятие решения для маневра во избежание наезда на пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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