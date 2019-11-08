2019-11-08T16:43:49+03:00
Общество

После проверки прокурора в Ижевске нашли разбитую бесхозяйную дорогу

К прокурору обратились жители района
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске после прокурорской проверки участок разбитой дороги будут ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- После обращений жителей прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой установлено, что автодорога, протяженностью 700 м, расположенная от улицы 9 января до дома № 19 по улице Салютовская, не соответствует требованиям действующего законодательства, имеет многочисленные выбоины, размеры которых не соответствуют требованиям ГОСТ, - сообщает ведомство.

Также на момент проверки дорога была бесхозяйной. По фактам выявленных нарушений в администрацию Устиновского района было внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения представления дорога признана бесхозяйной, дальнейшим ее содержанием будут заниматься органы местного самоуправления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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