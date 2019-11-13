2019-11-13T08:49:49+03:00
Общество

Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2

Конкурсанты должны спроектировать уникальные сценарии на ближайшие 5 лет
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Tele2 проведет третий хакатон Tele2 POWER ON CX Hackathon16-17 ноября в своем головном офисе. На этот раз мероприятие станет состязанием проектных менеджеров и специалистов в области клиентского опыта, маркетинга, продукта и digital. Участники займутся разработкой клиентских сценариев с учетом мировых трендов и специфики поколенийYи Z.

Tele2 приглашает на хакатон выпускников вузов и студентов последних курсов, а также профессионалов в области разработки клиентских сценариев, маркетинга, продукта, проектного менеджмента, IT и digital. Участники должны разбираться в управлении клиентским опытом и формировании комплексной работы с ним на всех этапах взаимодействия пользователя с продуктом компании. Соревнования пройдут в центральном московском офисе Tele2 в бизнес-центре Comcity 16-17 ноября.

Главная задача третьего хакатона – разработать пул проектов клиентского опыта с учетом текущих потребительских трендов и специфики поколений YиZ. Участники должны спроектировать уникальные клиентские сценарии на следующие пять лет. Наработанные решения помогут усиливать вовлеченность абонентов и удерживать лидерство Tele2 по показателю NPSв отрасли.Победители состязания получат денежное вознаграждение – призовой фонд составляет 225 тыс. рублей.

Хакатон позволит Tele2 выступить в качестве работодателя в области управления клиентским опытом и привлечь талантливых специалистов, которые привнесут уникальную экспертизу в развитие инновационных проектов компании.

Участники могут собрать команду до пяти человек или объединиться с другими конкурсантами уже на старте хакатона. Подробная информация доступна на сайте проекта Tele2 POWERONCXHackathon.

ИСТОЧНИК KP.RU

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