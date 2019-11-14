2019-11-14T11:57:32+03:00
Общество

В Удмуртии сгорел жилой дом

Пожар произошел в частном секторе города Можги
Людмила Куликова
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Фото: Группа «Вконтакте» «Можга сегодня»Фото: Группа «Вконтакте» «Можга сегодня»
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13 ноября в Можге (Удмуртия) произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, 13 ноября примерно в 16:05 поступило сообщение о пожаре, шел дым из-под кровли дома.

- К тушению привлекалась три единицы техники, 11 человек личного состава и один человек из добровольного отряда. Пожар был ликвидирован в 16:25, - сообщает региональное подразделение МЧС.

Данных о пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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