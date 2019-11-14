В Удмуртии сгорел жилой дом
13 ноября в Можге (Удмуртия) произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, 13 ноября примерно в 16:05 поступило сообщение о пожаре, шел дым из-под кровли дома.
- К тушению привлекалась три единицы техники, 11 человек личного состава и один человек из добровольного отряда. Пожар был ликвидирован в 16:25, - сообщает региональное подразделение МЧС.
Данных о пострадавших нет.
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Возгорание произошло в частном секторе Можги (Удмуртия).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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