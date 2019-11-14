В Удмуртии сгорел жилой дом

14 Нояб. 08:34 2019-11-14T11:57:32+03:00

Изменить размер текста: A A

13 ноября в Можге (Удмуртия) произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, 13 ноября примерно в 16:05 поступило сообщение о пожаре, шел дым из-под кровли дома.

- К тушению привлекалась три единицы техники, 11 человек личного состава и один человек из добровольного отряда. Пожар был ликвидирован в 16:25, - сообщает региональное подразделение МЧС.

Данных о пострадавших нет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Очевидцы: под Ижевском прогремел взрыв

Жителя Удмуртии задержали за угрозы убийством в интернете

Возгорание произошло в частном секторе Можги (Удмуртия).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU