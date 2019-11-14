Не стало бывшего депутата Госдумы от Удмуртии Кошкина Михаила
13 ноября ушел из жизни бывший депутат Госдумы от Удмуртии, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Михаил Кошкин. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.
Ему было 65 лет, прощание состоится завтра, 15 ноября, в Ижевске в ДК «Строитель» (ул. Коммунаров, 351). Будет похоронен в селе Июльское Воткинского района.
Перед избранием в 1995 году в Государственную Думу России 2,5 года занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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