В сети Tele2 Приволжья стало больше 4G-устройств

14 Нояб. 13:44 2019-11-14T13:51:16+03:00

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Tele2 оценила востребованность гаджетов с поддержкой технологии 4G среди своих абонентов. Год к году их доля выросла до 55%. Наиболее популярными у пользователей Tele2 остаются устройства Samsung* и Xiaomi*, третье место в рейтинге занимают смартфоны Huawei*

По итогам третьего квартала 2019 года проникновение устройств с поддержкой технологии четвертого поколения в регионах Приволжья достигло 55%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля таких смартфонов в сети оператора выросла на 16 п.п. Массовое проникновение 4G-устройств компания связывает с развитием LTE-технологии в регионах – в этом году Tele2 практически сравняла 4G-покрытие с покрытием голосовой связью на всей территории Приволжья.

Средняя цена смартфона у абонентов Tele2 в Приволжье варьируетсяот 5 до 10 тысяч рублей: почти 40% обладателей гаджетов пользуется устройствами этой ценовой категории. Значительную долю смартфонов в сети оператора составляют устройства стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей – по итогам третьего квартала текущего года было зафиксировано 23% устройств этой категории. Мобильные гаджеты стоимостью свыше 20 тысяч рублей составляют 5% от общего количества смартфонов в сети Tele2.

*Самсунг, Сяоми, Хуавэй

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ИСТОЧНИК KP.RU