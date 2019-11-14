2019-11-14T13:51:16+03:00
Общество

В сети Tele2 Приволжья стало больше 4G-устройств

Оператор проанализировал популярность мобильных гаджетов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 оценила востребованность гаджетов с поддержкой технологии 4G среди своих абонентов. Год к году их доля выросла до 55%. Наиболее популярными у пользователей Tele2 остаются устройства Samsung* и Xiaomi*, третье место в рейтинге занимают смартфоны Huawei*

По итогам третьего квартала 2019 года проникновение устройств с поддержкой технологии четвертого поколения в регионах Приволжья достигло 55%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля таких смартфонов в сети оператора выросла на 16 п.п. Массовое проникновение 4G-устройств компания связывает с развитием LTE-технологии в регионах – в этом году Tele2 практически сравняла 4G-покрытие с покрытием голосовой связью на всей территории Приволжья.

Средняя цена смартфона у абонентов Tele2 в Приволжье варьируетсяот 5 до 10 тысяч рублей: почти 40% обладателей гаджетов пользуется устройствами этой ценовой категории. Значительную долю смартфонов в сети оператора составляют устройства стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей – по итогам третьего квартала текущего года было зафиксировано 23% устройств этой категории. Мобильные гаджеты стоимостью свыше 20 тысяч рублей составляют 5% от общего количества смартфонов в сети Tele2.

*Самсунг, Сяоми, Хуавэй

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 45 млн рублей получит Удмуртия на обучение предпенсионеров
В онкодиспансере Удмуртии пройдет День открытых дверей
В Москве задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в Ижевске
Экс-руководителя «ДРЭУ» Ижевска осудили за присвоение около 1,5 млн рублей
Выездная вакцинация пройдет в Ижевске в выходные
Бывшего начальника управления образования Ижевска оштрафовали
Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске
Плюс один выходной: в Удмуртии предложили сделать День оружейника нерабочим днем
15-летнего и 19-летнего жителей Удмуртии осудят за нападение на сторожа
Новые дорожные знаки появятся в городке Металлургов в Ижевске
Максимальный размер пособий по беременности в Удмуртии увеличится в 2020 году
С 18 ноября в лесах Удмуртии начнется патрулирование
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
В ДТП с пьяным водителем в Удмуртии пострадала 11-летняя девочка
Автограф Михаила Калашникова продают в Ижевске за 100 тысяч рублей
Расследование крушения «Боинга» в Казани, при котором погибли трое ижевчан, завершено
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о давлении перед стартами и вдохновении
Мужчина из Удмуртии похитил деньги торговой организации
Сервис «Запись в школу» протестировали в Удмуртии
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках