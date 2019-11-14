За развратные действия в отношении 16-летней девочки жителя Удмуртии отправили в колонию

14 Нояб. 16:10 2019-11-14T16:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии осудили жителя Глазова, который обвинялся в развращении 16-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 20-летний обвиняемый познакомился с 16-летней девочкой и неоднократно совершал в отношении нее развратные действия в своей квартире и квартире потерпевшей, - сообщает ведомство.

Оказалось, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Вину он признал в полном объеме и написал явку с повинной.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Еще один житель Ижевска попался на удочку мошенника и лишился крупной суммы.

- 8-килограммовую Удмуртию сделала единственная девушка-кузнец. Подробнее.

- Специалисты рассказали за сколько в среднем можно купить шубу из искусственного меха в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU