За развратные действия в отношении 16-летней девочки жителя Удмуртии отправили в колонию
В Удмуртии осудили жителя Глазова, который обвинялся в развращении 16-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что 20-летний обвиняемый познакомился с 16-летней девочкой и неоднократно совершал в отношении нее развратные действия в своей квартире и квартире потерпевшей, - сообщает ведомство.
Оказалось, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Вину он признал в полном объеме и написал явку с повинной.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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