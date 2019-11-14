2019-11-14T16:38:36+03:00
Общество

Выездная вакцинация домашних животных пройдет в Октябрьском районе Ижевска

Специалисты будут работать с 10:00 до 15:00
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Ижевска пройдет выездная вакцинация домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Вакцинация собак и кошек от бешенства проводится бесплатно. Прививки необходимо ставить ежегодно. За 10 дней до вакцинации ветеринары рекомендуют провести дегельминтизацию домашних. Прививочные кампании уже прошли в Индустриальном, Первомайском и Ленинском районах, - сообщает пресс-служба.

Бригады ветеринарных специалистов будут работать с 10 до 15.00: 18 ноября - ул. Коммунаров, 313 (парковка у Славянского базара), 19 ноября - ул. Школьная, 44а (парковка у ООО «АЗАТ»), 20 ноября - ул. Холмогорова, 11 (парковка ТЦ «Талисман»), 21 ноября - мкрн Орловское (около пилорамы), 22 ноября - мкрн Старый Игерман (ул. Ершовская, фельдшерско-акушерский, 23 ноября - сквер им. П.И. Шувалова (парковка - перекресток пер. Раздельный и ул. Пушкинская), 25 ноября - Центральная площадь (парковка у Киноцентра «Россия»), 26 ноября - Парк им. С.М. Кирова (центральный вход), 27 ноября - ул. К. Маркса, 393 (парковка у Прокуратуры Октябрьского района).

Кстати, еще одна выездная вакцинация пройдет в Устиновском районе (28 ноября - 7 декабря).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За развратные действия в отношении 16-летней девочки жителя Удмуртии отправили в колонию.

- 8-килограммовую Удмуртию сделала единственная девушка-кузнец. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 45 млн рублей получит Удмуртия на обучение предпенсионеров
В онкодиспансере Удмуртии пройдет День открытых дверей
В Москве задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в Ижевске
Экс-руководителя «ДРЭУ» Ижевска осудили за присвоение около 1,5 млн рублей
Выездная вакцинация пройдет в Ижевске в выходные
Бывшего начальника управления образования Ижевска оштрафовали
Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске
Плюс один выходной: в Удмуртии предложили сделать День оружейника нерабочим днем
15-летнего и 19-летнего жителей Удмуртии осудят за нападение на сторожа
Новые дорожные знаки появятся в городке Металлургов в Ижевске
Максимальный размер пособий по беременности в Удмуртии увеличится в 2020 году
С 18 ноября в лесах Удмуртии начнется патрулирование
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
В ДТП с пьяным водителем в Удмуртии пострадала 11-летняя девочка
Автограф Михаила Калашникова продают в Ижевске за 100 тысяч рублей
Расследование крушения «Боинга» в Казани, при котором погибли трое ижевчан, завершено
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о давлении перед стартами и вдохновении
Мужчина из Удмуртии похитил деньги торговой организации
Сервис «Запись в школу» протестировали в Удмуртии
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках