Выездная вакцинация домашних животных пройдет в Октябрьском районе Ижевска

14 Нояб. 16:38 2019-11-14T16:38:36+03:00

Специалисты будут работать с 10:00 до 15:00

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В Октябрьском районе Ижевска пройдет выездная вакцинация домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Вакцинация собак и кошек от бешенства проводится бесплатно. Прививки необходимо ставить ежегодно. За 10 дней до вакцинации ветеринары рекомендуют провести дегельминтизацию домашних. Прививочные кампании уже прошли в Индустриальном, Первомайском и Ленинском районах, - сообщает пресс-служба.

Бригады ветеринарных специалистов будут работать с 10 до 15.00: 18 ноября - ул. Коммунаров, 313 (парковка у Славянского базара), 19 ноября - ул. Школьная, 44а (парковка у ООО «АЗАТ»), 20 ноября - ул. Холмогорова, 11 (парковка ТЦ «Талисман»), 21 ноября - мкрн Орловское (около пилорамы), 22 ноября - мкрн Старый Игерман (ул. Ершовская, фельдшерско-акушерский, 23 ноября - сквер им. П.И. Шувалова (парковка - перекресток пер. Раздельный и ул. Пушкинская), 25 ноября - Центральная площадь (парковка у Киноцентра «Россия»), 26 ноября - Парк им. С.М. Кирова (центральный вход), 27 ноября - ул. К. Маркса, 393 (парковка у Прокуратуры Октябрьского района).

Кстати, еще одна выездная вакцинация пройдет в Устиновском районе (28 ноября - 7 декабря).

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ИСТОЧНИК KP.RU