Водитель в Ижевске сбил женщину с 5-летним ребенком

14 Нояб. 16:52 2019-11-14T16:52:12+03:00

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В Ижевске 13 ноября, напротив дома №46 по улице Труда произошло ДТП с участием 5-летнего ребенка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 51-летняя женщина, водитель машины «Датцун» сбила пешеходов – 31-летнюю женщину и 5-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу- сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU