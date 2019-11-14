2019-11-14T16:52:12+03:00
Происшествия

Водитель в Ижевске сбил женщину с 5-летним ребенком

ДТП произошло 13 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 13 ноября, напротив дома №46 по улице Труда произошло ДТП с участием 5-летнего ребенка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 51-летняя женщина, водитель машины «Датцун» сбила пешеходов – 31-летнюю женщину и 5-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу- сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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