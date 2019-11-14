По факту смерти курсанта из Удмуртии в тюменском училище возбудили уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского военного училища, который был родом из Удмуртии.
- 7 ноября курсант обратился в поликлинику училища с жалобами на высокую температуру. Медсестра, которая провела осмотр, дала молодому человеку таблетку, чтобы сбить температуру и отправила его в подразделение, обязав явкой на прием к врачу 8 ноября 2019 года, - сообщает пресс-служба ведомства.
8 ноября курсант вновь обратился в поликлинику, к жалобам на температуру добавились боли в животе. В 08:30 молодого человека на скорой отвезли в областную клиническую больницу, где курсант скончался от молниеносного течения инфекции и сепсиса в 13:15.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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