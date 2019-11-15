2019-11-15T06:31:20+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в незаконной продаже алкоголя

У него изъяли алкогольную продукцию на сумму более 1,1 млн рублей
Анастасия Захарова
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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Жителя Воткинска обвиняют в продаже алкоголя, маркированного поддельными акцизными марками. Об этом сообщает прокуратура по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый купил алкогольную продукцию у неизвестного лица. Однако акцизные марки на продукции сделали способом высокой печати, а не на предприятии «Госзнак». Обвиняемый продавал продукцию жителям Воткинска под видом водки и коньяка по цене намного ниже рыночной. Всего у мужчины изъяли более 2,8 тыс. л продукции на сумму более 1,1 млн рублей.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям: пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации), пункт «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) , части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) части 4 статьи 327.1 УК РФ (использование поддельных акцизных марок).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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