Жителя Удмуртии обвиняют в незаконной продаже алкоголя

15 Нояб. 06:31 2019-11-15T06:31:20+03:00

У него изъяли алкогольную продукцию на сумму более 1,1 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Жителя Воткинска обвиняют в продаже алкоголя, маркированного поддельными акцизными марками. Об этом сообщает прокуратура по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый купил алкогольную продукцию у неизвестного лица. Однако акцизные марки на продукции сделали способом высокой печати, а не на предприятии «Госзнак». Обвиняемый продавал продукцию жителям Воткинска под видом водки и коньяка по цене намного ниже рыночной. Всего у мужчины изъяли более 2,8 тыс. л продукции на сумму более 1,1 млн рублей.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям: пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации), пункт «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) , части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) части 4 статьи 327.1 УК РФ (использование поддельных акцизных марок).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

По факту смерти курсанта из Удмуртии в тюменском училище возбудили уголовное дело

Водитель в Ижевске сбил женщину с 5-летним ребенком

Каток на одной из аллей откроют в парке Кирова в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU