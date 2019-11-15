2019-11-15T11:32:06+03:00
Происшествия

Женщина-пешеход погибла в ДТП в Удмуртии

Автомобиль скрылся с места ДТП
Анастасия Захарова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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На дороге «Ижевск - Можга» водитель автомобиля МАН сбил женщину, переходившую дорогу. Об этом сообщает начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Происшествие случилось в 6:00 при повороте на село Малая Пурга. Автомобиль скрылся с места ДТП. У машины была белая кабина и прицеп для труб.

Информацию о ДТП ждут по телефонам 102, 41-57-00 или 41-57-01.

Обновление. Автомобиль задержан в Татарстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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