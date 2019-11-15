Мужчина из Удмуртии похитил деньги торговой организации

15 Нояб. 10:43 2019-11-15T11:16:42+03:00

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В Удмуртии по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на торговую организацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В дежурную часть пункта полиции поступило сообщение от главы одного из поселений о совершении разбойного нападения. Установлено, что в помещение зашел мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской. Достав газовый баллончик, он стал требовать передать все деньги. Сотрудник организации отказался отдавать деньги, тогда злоумышленник брызнул ему в лицо перцовой смесью и забрал деньги, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 57 тысяч рублей. На место преступления выехали сотрудники полиции и по горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Глазова. На данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело, теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU