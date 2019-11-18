В отношении одного из бывших руководителей района Удмуртии вынесли оправдательный приговор

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-18T07:00:35+03:00

Сначала обвинение смягчили, а затем главу оправдали Фото: Архив КП

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Бывшего главу Балезинского района Удмуртии оправдали. Об этом сообщает Балезинский районный суд Удмуртии.

-Его виновные действия заключались в издании распоряжений о премировании, не предусмотренных положением об оплате труда и не одобренных Советом депутатов, - говорится в сообщении.

Главу обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями. Впоследствии обвинение смягчилось и переквалифицировало дело на служебный подлог. Но суд посчитал доводы, что бывший глава причинил ущерб бюджету, несостоятельными. Его признали невиновным.

Приговор пока не вступил в силу. Его могут обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU