В отношении одного из бывших руководителей района Удмуртии вынесли оправдательный приговор
Бывшего главу Балезинского района Удмуртии оправдали. Об этом сообщает Балезинский районный суд Удмуртии.
-Его виновные действия заключались в издании распоряжений о премировании, не предусмотренных положением об оплате труда и не одобренных Советом депутатов, - говорится в сообщении.
Главу обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями. Впоследствии обвинение смягчилось и переквалифицировало дело на служебный подлог. Но суд посчитал доводы, что бывший глава причинил ущерб бюджету, несостоятельными. Его признали невиновным.
Приговор пока не вступил в силу. Его могут обжаловать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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