2019-11-18T11:16:55+03:00
Общество

Wink представляет эксклюзив — приключенческий сериал «Золото»

Впервые в России он стал доступен в профессиональном переводе
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На цифровой платформе впечатлений Wink1 появился очень популярный французский сериал «Золото» о захватывающих буднях гвианских золотодобытчиков. Впервые в России сериал стал доступен в отечественном онлайн-кинотеатре с профессиональным переводом. Первые серии можно смотреть с 15 ноября, далее каждую пятницу будет выходить четыре новых эпизода.

Сериал «Золото» — это динамичная приключенческая драма, которая приведет зрителей в суровый гвианский лес. История разворачивается вокруг Винсента, 20-летнего студента-геолога из Парижа, который едет во Французскую Гвиану, чтобы пройти стажировку в золотодобывающей компании. Винсент быстро попадает в гораздо более прибыльный и очень опасный мир нелегальной торговли золотом. В гвианских джунглях кипят страсти, здесь сталкиваются интересы бизнесменов, гангстеров, проходимцев, геологов и солдат, которые готовы убить любого за несколько граммов драгметалла. Снято два сезона по восемь эпизодов каждый.

Сериал «Золото» доступен в сервисе Wink и интерактивном ТВ в пакетах «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов». Каждый может найти для себя и своей семьи выгодный и удобный пакет, а яркие впечатления обеспечит Wink. Всего в Wink доступно более 25 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV2, Apple TV3 и Android TV4), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

1Винк, 2 Смарт ТВ, 3 Эпл ТВ, 4Андроид ТВ,

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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