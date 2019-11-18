2019-11-18T14:10:44+03:00
Общество

«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов

Теперь эту услугу можно получить бесплатно
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С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

- Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года «Ростелеком» предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi*, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг, — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны.

Вай-Фай*

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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