Новый механизм выплаты пособий обсудят в Ижевске за круглым столом

18 Нояб. 16:28 2019-11-18T16:28:08+03:00

Специалисты Фонда социального страхования и приглашенные эксперты расскажут о плюсах и «подводных камнях» при переходе на прямые выплаты

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20 ноября в региональном отделении Фонда социального страхования России по Удмуртии состоится круглый стол на тему «Преимущества и риски перехода на новый механизм начисления и выплат пособий». Он будет организован совместно с «Комсомольской правдой».

Эксперты подробно расскажут об изменениях, которые произойдут в системе выплат пособий жителям Удмуртии с января следующего года. Нововведения коснутся больничных и пособий по материнству, а также ряда других социальных выплат. Сейчас работники получают выплаты от работодателя, но по новой системе некоторые пособия будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования

Также на круглом столе расскажут, как избежать рисков и получить услуги Фонда, не выходя из дома, через электронные сервисы.

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ИСТОЧНИК KP.RU