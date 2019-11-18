2019-11-18T16:28:08+03:00
Общество

Новый механизм выплаты пособий обсудят в Ижевске за круглым столом

Специалисты Фонда социального страхования и приглашенные эксперты расскажут о плюсах и «подводных камнях» при переходе на прямые выплаты
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

20 ноября в региональном отделении Фонда социального страхования России по Удмуртии состоится круглый стол на тему «Преимущества и риски перехода на новый механизм начисления и выплат пособий». Он будет организован совместно с «Комсомольской правдой».

Эксперты подробно расскажут об изменениях, которые произойдут в системе выплат пособий жителям Удмуртии с января следующего года. Нововведения коснутся больничных и пособий по материнству, а также ряда других социальных выплат. Сейчас работники получают выплаты от работодателя, но по новой системе некоторые пособия будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования

Также на круглом столе расскажут, как избежать рисков и получить услуги Фонда, не выходя из дома, через электронные сервисы.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Ижевске
Для предпринимателей в Ижевске могут снизить налоговую ставку по «упрощенке»
Строитель в Ижевске обворовал хозяйку дома на 50 тысяч рублей
Тела двух рабочих нашли под завалами грунта в Ижевске
Обвал грунта: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих
День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске
Пожарные извещатели в 2020 году появятся в многоквартирных домах ижевчан
«В боевой готовности»: дорожные и коммунальные службы Ижевска готовы к работе в морозную погоду
Шесть жительниц Удмуртии, которые продавали девушек в сексуальное рабство в Бахрейн, осудили
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов
«Демо-версия зимы»: в Ижевске в ближайшие дни ожидаются морозы
Скульпторов приглашают принять участие в Ледовом фестивале ангелов и архангелов в Ижевске
37 километров теплосетей в Ижевске обновят в 2020 году
Начальника Управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках