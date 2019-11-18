2019-11-18T22:46:05+03:00
Общество

День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске

Мероприятие пройдет 23 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске 23 ноября пройдет День открытых дверей в поликлинике онкологического диспансера Удмуртии по ранней диагностике злокачественных новообразований. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Мероприятие пройдет с 09:00 до 13:00, также открыта предварительная запись до 22 ноября с 16:00 до 18:00 по телефону регистратуры онкологического диспансера 8 (3412) 68-25-79.

Для жителей г. Ижевска дополнительно предоставлена возможность предварительной записи при личном обращении в регистратуру РКОД по адресу: Ижевск, ул. Ленина, 102. При приёме необходимо наличие паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.

Приём ведут квалифицированные врачи-онкологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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