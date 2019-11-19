Строитель в Ижевске обворовал хозяйку дома на 50 тысяч рублей
В Ижевске задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в краже ювелирных украшений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ижевску. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим.
Его наняла женщина для работ в частном доме. Но в один из дней мужчина выкрал оттуда ювелирные украшения, а пропажу заметили лишь через несколько дней после окончания работ.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Сумма ущерба составила 50 000 рублей. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - сообщили в ведомстве.
Сейчас похищенные украшения все еще не найдены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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