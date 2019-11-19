Бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-19T07:25:10+03:00

Где привить кошек и собак в Октябрьском районе?

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Защитить своих домашних животных и сделать им прививку от бешенства смогут все жители Октябрьского района Ижевска. С 19 по 27 ноября на территории района будет проходить бесплатная вакцинация. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Прием пройдет с 10:00 до 15:00 по адресам:

9 ноября - ул. Школьная, 44а;

20 ноября - ул. Холмогорова, 11;

21 ноября - мкрн Орловское;

22 ноября - мкрн Старый Игерман (ул. Ершовская, фельдшерско-акушерский пункт);

23 ноября - сквер им. П.И. Шувалова (парковка - перекресток пер. Раздельный и ул. Пушкинская);

25 ноября - Центральная площадь;

26 ноября - центральный вход парка Кирова;

27 ноября - ул. К. Маркса, 393 (парковка у прокуратуры Октябрьского района).

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ИСТОЧНИК KP.RU