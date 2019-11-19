Бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Ижевске
Защитить своих домашних животных и сделать им прививку от бешенства смогут все жители Октябрьского района Ижевска. С 19 по 27 ноября на территории района будет проходить бесплатная вакцинация. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Прием пройдет с 10:00 до 15:00 по адресам:
9 ноября - ул. Школьная, 44а;
20 ноября - ул. Холмогорова, 11;
21 ноября - мкрн Орловское;
22 ноября - мкрн Старый Игерман (ул. Ершовская, фельдшерско-акушерский пункт);
23 ноября - сквер им. П.И. Шувалова (парковка - перекресток пер. Раздельный и ул. Пушкинская);
25 ноября - Центральная площадь;
26 ноября - центральный вход парка Кирова;
27 ноября - ул. К. Маркса, 393 (парковка у прокуратуры Октябрьского района).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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