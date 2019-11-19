Молодые специалисты «Удмуртнефти» приняли участие в XIX Республиканском форуме работающей молодёжи
Ежегодный форум работающей молодёжи направлен на укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом и производственное взаимодействие. Он является интенсивной образовательной и совещательной площадкой.
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«Удмуртнефть» представила одну из самых многочисленных команд – 12 молодых специалистов под руководством Совета молодых специалистов. Они ознакомились с эффективными методами совершенствования лидерских качеств, а также отработали навыки аргументированного спора, ораторского искусства и командной работы в Турнире по коммуникативным боям, где они заняли второе место. Также в ходе панельной дискуссии познакомились с министром по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Александром Варшавским.
Работа с молодыми специалистами – один из приоритетов кадровой политики ОАО «Удмуртнефть». Она включает адаптацию на предприятии, вовлечение молодых специалистов в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность, обучение с целью развития профессионально-технических компетенций. Сегодня 25 % работников «Удмуртнефти»— молодые сотрудники в возрасте до 33 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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