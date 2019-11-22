Ижевчанина обвиняют в организации и проведении азартных игр
В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- Подозреваемый не позднее 1 сентября 2019 года разместил игровое оборудование вне игровой зоны в помещениях на улице Карла Маркса и 9 января, где организовал и проводил азартные игры, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, изъято оборудование, допрошены свидетели. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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