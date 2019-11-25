16-летнего подростка разыскивают в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-25T16:25:12+03:00

Он ушел из общежития и не вернулся

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В Ижевске разыскивают 16-летнего Мерзлякова Кирилла Сергеевича, который ушел из общежития Техникума строительных технологий по адресу улица Дзержинского, 95 и больше о нем ничего не известно. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Удмуртии.

Приметы: рост примерно 168-174 сантиметра, среднего телосложения, лицо бледное, глаза светлые, волосы светло-русые, стрижка короткая, брови дугообразные, лицо овальное, лоб высокий, нос маленький, прямой, губы средней толщины, подбородок выступающий, ходит в развалку. Особых примет нет.

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемом или его местонахождении, сообщить информацию по телефонам: 8(3412)43-33-24, 8(3412)43-02-20, либо по адресу: Ижевск, ул.Карла Маркса, 263 (следственный отдел по Индустриальному району г.Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике).

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ИСТОЧНИК KP.RU