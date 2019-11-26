У жительницы Удмуртии похитили полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-26T16:47:42+03:00

Мошенники сообщили, что ей положена компенсация за некачественные таблетки

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В полицию обратилась жительница Удмуртии с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В сентябре женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по производству БАДов. Далее он сообщил, что ей положена компенсация за ранее купленные некачественные таблетки для похудения, в размере 200 тысяч рублей. Но чтобы получить деньги, женщина должна была оплатить госпошлину за судебные издержки. После этого мошенники говорили оплатить затраты, связанные с получением компенсации, - сообщает ведомство.

В итоге потерпевшая перевела мошенникам 586 тысяч рублей. Она взяла кредиты, что-то заняла у знакомых. На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при поступлении предложений о выплатах. Ни под каким предлогом не переводите денежные средства незнакомым людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU