2019-11-26T16:47:42+03:00
Происшествия

У жительницы Удмуртии похитили полмиллиона рублей

Мошенники сообщили, что ей положена компенсация за некачественные таблетки
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию обратилась жительница Удмуртии с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В сентябре женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по производству БАДов. Далее он сообщил, что ей положена компенсация за ранее купленные некачественные таблетки для похудения, в размере 200 тысяч рублей. Но чтобы получить деньги, женщина должна была оплатить госпошлину за судебные издержки. После этого мошенники говорили оплатить затраты, связанные с получением компенсации, - сообщает ведомство.

В итоге потерпевшая перевела мошенникам 586 тысяч рублей. Она взяла кредиты, что-то заняла у знакомых. На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при поступлении предложений о выплатах. Ни под каким предлогом не переводите денежные средства незнакомым людям.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске презентовали проект третьей очереди благоустройства Центральной площади. Разбираемся, какие идеи есть у архитекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
241 млн рублей на дороги: в Ижевске объявили торги на ремонт дороги в Ленинском районе
Нет дела – нет наказания: ижевчанин разорвал материалы уголовного дела
«Ей нужно отказаться от выступления в ледовых шоу»: Илья Авербух дал совет фигуристке Алине Загитовой
По какой причине трамваи в Ижевске сходят с рельсов
Подозреваемые в хищении денег с банковских счетов жителей Удмуртии задержаны
Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг
Из-за ДТП нет движения трамваев №10 и №12 в Ижевске
Пропавшего рыбака в Удмуртии разыскивают с 11 октября
Не справился с управлением: на трассе Удмуртии столкнулись две легковушки
Пешеходный переход обустроят через улицу Рупасова в Ижевске
Сводный отряд полиции вернулся в Удмуртию из служебной командировки
Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии в отношении 4-летней девочки
Повторное тестирование сервиса «Запись в школу» в Удмуртии прошло успешно
Мужчина из Удмуртии жестоко избил мать
Избыток реагента и гололед во дворах: глава Ижевска совершил очередную прогулку по городу
Сточные воды сбрасывали в Ижевский пруд
Два человека отравились угарным газом в Ижевске
Ижевчанка потеряла крупную сумму, заказав товар в интернете
Ижевчанин избил незнакомого мужчину и украл у него более 250 тысяч рублей
Ижевчан приглашают принять участие в новогоднем оформлении города
16-летнего подростка разыскивают в Ижевске
С 1 июля 2020 года справка для водителей в Удмуртии будет стоить около 5 тысяч рублей
Поссорившись с мужем, жительница Ижевска закидала камнями его машину