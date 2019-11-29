Новые пешеходные переходы и дорожные знаки установят в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-29T16:39:43+03:00

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В Ижевске появятся несколько новых пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Нерегулируемые пешеходные переходы появятся на межквартальном проезде в районе домов №№ 211 и 197а по улице 9 Января и на пересечении улиц Н. Курченко и С. Самсонова. В зонах действия пешеходов установят знаки «Пешеходный переход» и нанесут разметку, - сообщает пресс-служба.

Также напротив № 22 по улице Свердлова появится знак «Парковка» и «Инвалиды». На проезде от улицы 30 лет Победы до дома № 7а по улице 30 лет Победы знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны». По улице Спортивная появится знак «Дети» с табличкой «Зона действия» (100 м), а на улице Песочная установят знак «Ограничение максимальной скорости» (50 м/ч).

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ИСТОЧНИК KP.RU