По вине гендиректора коммерческой организации ижевчанин получит серьезные травмы

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-29T16:52:38+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Москвы, по вине которого ижевчанин получил серьезные травмы.

- Обвиняемый, являясь гендиректором коммерческой организации, отвечал за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда работниками. В мае 2018 года он принял на работу грузчика, 22-летнего ижевчанина. 23 июня молодой человек должен был выгрузить товар из машины и перевезти его на склад. Он подошел к лифту, нажал кнопку вызова и открыл обе створки двери вручную. Далее не убедившись в прибытии платформы, стал заходить спиной в шахту. Так как платформы не оказалось, он упал с высоты трех этажей, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Молодой человек получил травму, причинившую тяжкий вред здоровью. С учетом, что обвиняемый признал свою вину, впервые совершил преступление и возместил причиненный ущерб потерпевшему, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU