Официально: руководство ИПОПАТ извинилось перед пассажирами за участившиеся сбои в движении городских автобусов в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-03T15:27:41+03:00

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В последнее время в АО «ИПОПАТ» поступают жалобы пассажиров на сбои в движении городских автобусных маршрутов. Около половины обращений связаны с нарушением интервала движения из-за дорожных заторов, крайне негативно влияющих как на стабильность перевозки и удобство пассажиров, так и на доходы транспортного предприятия. Но с наступлением осенне-зимнего периода обострилась другая проблема, влияющая на регулярность движения. Это технический износ автобусов и нехватка кадров. Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.

Особенно это проявляется на социально значимых маршрутах, соединяющих отдаленные микрорайоны с центральной частью города, где работает небольшое количество автобусов. При сходе с линии одного из автобусов интервал движения на таких маршрутах увеличивается на 30-60 минут. К таким маршрутам относятся №№2, 7, 15, 16, 31, 34, 41.

Фото: Амир Закиров

Из-за отсутствия средств заморожена программа обновления парка ИПОПАТ, поэтому технический износ подвижного состава неуклонно растет. Это приводит к срывам рейсов из-за поломок или невыхода автобусов на линию. Ситуация усугубляется кадровым голодом – в настоящий момент штат водителей недоукомплектован почти на 20%. Несмотря на дополнительные меры привлечения персонала из-за высокой напряженности труда и несоответствующего ей уровня заработной платы, решить вопрос дефицита кадра полностью не удается. Решить эти проблемы предприятию не позволяет финансовая ситуация: тариф на перевозку не менялся с 2015 года при том, что затраты на дизтопливо выросли более чем на 30%, на газомоторное топливо – на 80%, на запчасти – около 30%.

– Руководство и коллектив крупнейшего перевозчика Удмуртской Республики, как и сотни пассажиров, ожидающих транспорт на остановке, крайне не удовлетворены такой ситуацией. Мы приносим извинения нашим постоянным пассажирам, которые привыкли к стабильной работе ИПОПАТ и сегодня вынуждены терпеть неудобства.

Предпринимаем все, что наших силах, чтобы минимизировать последствия, которые влечет за собой старение автопарка. В круглосуточном режиме работает ремонтная мастерская ИПОПАТ, чтобы сокращать сроки нахождения автобусов в ремонте. Для снижения остроты кадрового вопроса предприятие за свой счет обучает водителей на кат. Д.

Руководство ИПОПАТ продолжает взаимодействие с органами власти города Ижевска и Удмуртской Республики для решения вопросов, которые позволили бы предприятию продолжить программу обновления, закупить новую технику для удобства и комфорта пассажиров.

Искренне рассчитываем, что финансовая ситуация позволит в ближайшее время изменить ситуацию с движением на городских маршрутах и обеспечить наших пассажиров тем уровнем сервиса, к которому они привыкли за годы работы ИПОПАТ на рынке пассажирских перевозок, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU