По итогам Всероссийской олимпиады школьников Удмуртия вошла в тройку лидеров

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-05T06:50:53+03:00

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В рейтинге регионов по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников Удмуртия заняла третье место. Как сообщило республиканское Министерство образования, это стало известно после публикации результатов за 2019 год.

Чтобы сопоставить олимпиадные успехи, организаторы учитывали количество завоеванных дипломов на 100 тыс. человек. Список лидеров возглавила Москва, на втором месте — Республика Мордовия. А вот Татарстан и Санкт-Петербург Удмуртия по итогам обогнала.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил весной 2019 года. Теперь школьники, получившие дипломы заключительного этапа, смогут без экзаменов поступить в любой вуз России на направления, соответствующие профилю олимпиады.

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ИСТОЧНИК KP.RU