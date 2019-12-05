Очередная проверка системы оповещения пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-05T07:25:53+03:00

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В среду, 11 декабря, в Ижевске будет проводиться проверка региональной системы централизованного оповещения. Об этом сообщила пресс-служба города.

В 9:05 заработают электросирены. Сообщение: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Проводится техническая проверка системы оповещения!» будет передаваться на более 10 минут.

Администрация Ижевска просит жителей сохранять спокойствие и объясняет, что регулярная проверка системы оповещения необходима. Она проводится в соответствии с республиканскими и городскими планами основных мероприятий в области гражданской обороны. Исправность системы оповещения – одна из гарантий своевременных предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU