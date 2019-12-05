2019-12-05T09:28:10+03:00
Спорт

ХК «Ижсталь» обыграла команду из Китая со счетом 6:3

Это уже третья победа на домашнем льду
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Наталья АКИЛИНАФото: Наталья АКИЛИНА
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В Ижевске 4 декабря, в среду, прошел матч между ХК «Ижсталь» и ХК «Ценг Тоу». Хозяева льда уверенно одержали победу со счетом 6:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый гол быт забит сталеварами уже на пятой минуте. Первый период команды завершили на равных – 2:2. Во втором периоде хозяева льда не расслабились, и в ворота соперника залетело три шайбы. Третий период начался со счетом 5:2, соперник, не желая сдаваться все-таки забил гол сталеварам, на что они так же ответили голом. Игра завершилась со счетом 6:3.

В раздевалке команда вручила макет автомата Калашникова лучшему игроку матча – вратарю Савелию Кононову.

- Был хороший настрой, забили достаточно много голов. Но качеством игры я не доволен. Была анархия в первом периоде, поэтому пришлось в перерыве поговорить серьезно с ребятами. Приятно победить во всей серии с китайскими командами. Надеюсь, что такой боевой настрой перейдет и на выездную серию, - сказал на пресс-конференции Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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