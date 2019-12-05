Водитель из Удмуртии врезался в столб
В Сарапуле (Удмуртия) 4 декабря водитель врезался в опору ЛЭП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 41-летний водитель машины «Лада Гранта» не справился с управлением, врезался в столб и улетел в кювет, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель и его пассажиры – 19-летний молодой человек и 36-летняя женщина получили травмы, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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