Водитель из Удмуртии врезался в столб

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-05T12:03:09+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) 4 декабря водитель врезался в опору ЛЭП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 41-летний водитель машины «Лада Гранта» не справился с управлением, врезался в столб и улетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и его пассажиры – 19-летний молодой человек и 36-летняя женщина получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU