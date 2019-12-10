Tele2 ставит LTE на каждой вышке

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-10T13:05:46+03:00

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Tele2 сохраняет высокие темпы строительства для обеспечения стабильного качества услуг. К концу 2019 года Tele2 установит базовые станции LTE на каждом антенно-мачтовом сооружении. В этом году оператор заключил контракты с Ericsson* и Nokia* о монтаже 50 000 и 35 000 базовых станций соответственно по всей России.

Эксперты Роскомнадзора отмечают, что наибольший прирост РЭС у российских операторов отмечается в стандарте LTE. По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает устойчивое второе место по числу базовых станций 4G. Tele2 увеличила отрыв от ближайшего конкурента на 675 РЭС, доведя общее число до 74 434. При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE почти в полтора раза – на 43%.

Tele2 сохраняет первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По заключению Роскомнадзора, Tele2 нарастила количество базовых станций на 22% до 181 118, увеличив отрыв от ближайшего конкурента по динамике развития на 7 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли.

Компания активно инвестирует в развитие сети: по итогам третьего квартала 2019 года капитальные затраты на IT-инфраструктуру и технологическое развитие выросли на 34,6% до 5,9 млрд рублей. В следующем году оператор планирует сохранить высокую динамику строительства, увеличив объем годовых инвестиций примерно на 30%.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам II квартала 2019 года компания показала NPS в 43%, с отрывом от ближайшего конкурента в 14 п. п.

*Эриксон, Нокиа

ИСТОЧНИК KP.RU