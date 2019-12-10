2019-12-10T13:05:46+03:00
Общество

Tele2 ставит LTE на каждой вышке

Оператор лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 сохраняет высокие темпы строительства для обеспечения стабильного качества услуг. К концу 2019 года Tele2 установит базовые станции LTE на каждом антенно-мачтовом сооружении. В этом году оператор заключил контракты с Ericsson* и Nokia* о монтаже 50 000 и 35 000 базовых станций соответственно по всей России.

Эксперты Роскомнадзора отмечают, что наибольший прирост РЭС у российских операторов отмечается в стандарте LTE. По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает устойчивое второе место по числу базовых станций 4G. Tele2 увеличила отрыв от ближайшего конкурента на 675 РЭС, доведя общее число до 74 434. При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE почти в полтора раза – на 43%.

Tele2 сохраняет первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По заключению Роскомнадзора, Tele2 нарастила количество базовых станций на 22% до 181 118, увеличив отрыв от ближайшего конкурента по динамике развития на 7 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли.

Компания активно инвестирует в развитие сети: по итогам третьего квартала 2019 года капитальные затраты на IT-инфраструктуру и технологическое развитие выросли на 34,6% до 5,9 млрд рублей. В следующем году оператор планирует сохранить высокую динамику строительства, увеличив объем годовых инвестиций примерно на 30%.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам II квартала 2019 года компания показала NPS в 43%, с отрывом от ближайшего конкурента в 14 п. п.

*Эриксон, Нокиа

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредитный портфель ВТБ в Удмуртии превысил 39 млрд рублей
В ближайшее время в подземном переходе у УдГУ в Ижевске установят новые поручни
У предпринимателя из Удмуртии мошенники похитили почти 300 тысяч рублей
Бюджет принят: депутаты Госсовета Удмуртии приняли во втором чтении бюджет на 2020 год
Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у пенсионерки из Ижевска золотые украшения
В гордуме Ижевска количество депутатов может сократиться с 42 до 35
Руководство одной из компаний Ижевска не выплачивало зарплату
Мама 2-летнего мальчика из Ижевска, рядом с телом которой он провел несколько дней, болела пневмонией
«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?
ХК «Ижсталь» обыграла команду из Пензы
В онкодиспансере Удмуртии появится аппаратура для лучевой терапии
В «Удмуртнефти» подвели главные спортивные итоги года
Почти 2000 водителей Ижевска попались пьяными за рулем с начала года
На двух трассах Удмуртии появится освещение
Пешеходный переход на улице Рупасова в Ижевске стал регулируемым
Бесплатное дообследование и ускоренная госпитализация: что изменится для застрахованных в Удмуртии в 2020 году?
4,4 тонны и 20 метров: в Ижевске начали монтировать новогоднюю ёлку
Тол Бабай из Удмуртии со своими «коллегами» из других регионов зажег огни на главной ёлке
Елизавета Туктамышева и Елена Радионова представили танец по мотивам мультфильма «Холодное сердце 2»
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
В Можге простились с погибшими 13-летним ребенком и его матерью