В Ижевске разыскивают исчезнувшую девочку

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-11T12:00:28+03:00

Она не выходит на связь с 10 декабря

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В Ижевске разыскивают исчезнувшую Веревкину Екатерину Игоревну. Она ушла из дома по адресу улица Петрова, 28, выключила мобильный телефон и не выходит на связь. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Приметы: рост до 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, лоб низкий, волосы светло-русые, рыжеватые, прямые, длиной по плеч, лицо овальное. Особых примет нет.

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемой или её местонахождении, сообщить информацию по телефонам 8 (3412) 40-87-47, 8 (3412) 40-86-76, либо по адресу: Ижевск, ул. Ворошилова, 24.

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ИСТОЧНИК KP.RU