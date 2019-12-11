12 декабря по улице Пушкинской в Ижевске установят знак «Стоянка запрещена»
В Ижевске по улице Пушкинская 12 декабря установят знак «Стоянка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба города.
-Дорожный знак будет действовать с 08:00 до 24:00 на участке улицы Пушкинская от Лихвинцева до Наговицына по ходу движения из центра, - сообщает пресс-служба.
Запрет стоянки связан с подготовкой к новогодним праздника и строительством ледового городка.
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Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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