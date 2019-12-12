Пьяного жителя Удмуртии задержали по подозрению в угоне иномарки
В полицию Можги (Удмуртия) поступило сообщение об угоне машины «Шевроле», владелец пояснил, что он на несколько минут оставил транспорт – был в магазине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Информацию о происшествии передали всех наружным экипажам города. Полицейские установили направление, в котором ехал угнанный автомобиль. На дороге у деревни Новый Русский Сюгаил сотрудники ДПС остановили иномарку, 36-летний мужчина за рулем был пьян, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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